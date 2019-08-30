Ари верит, что «Краснодар» дойдет до полуфинала Лиги Европы

Нападающий «Краснодара»заявил, что команде под силу дойти до полуфинала Лиги Европы.

Краснодарский клуб сыграет в группе С со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».

«Я уверен, что мы сможем выйти из группы. У нас очень сильная команда.

"Краснодару" достались непростые соперники, в особенности хочу отметить "Базель", который является одним из сильнейших клубов в чемпионате Швейцарии и регулярно выступает в еврокубках.

Но мы играли и с более серьезными соперниками, так что уверен в том, что "Краснодар" выйдет из группы.

В футболе бывают абсолютно разные ситуации, невозможное становится возможным. "Краснодар" стал большим клубом в России за последние несколько лет.

Я верю, что мы сможем дойти до полуфинала турнира как минимум, нашей команде это под силу», — приводит слова Ари ТАСС. 0