«Спартак» — «Брага»: составы, онлайн, прогноз

Московский «Спартак» и португальская «Брага» назвали стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев З., Понсе.

Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.

«Брага»: Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.

Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.

Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:15 мск

С прогнозом на этом матч можно ознакомиться здесь. следить за ходом поединка — тут. 0