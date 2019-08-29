«Спартак» — «Брага»: составы, онлайн, прогноз

Андре Шюррле
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«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев З., Понсе.
Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.
«Брага»: Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.
Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.
Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 20:15 мск
С прогнозом на этом матч можно ознакомиться здесь. следить за ходом поединка — тут. 0