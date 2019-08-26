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    Ванда Нара: Мауро сказал «нет» ради «Интера»

    Между тем
    В своем интервью изданию Football Italia агент нападающего Мауро Икарди, Ванда Нара, рассказала о том, как он отверг все предложения других клубов. По ее словам, футболист сделал это ради того, чтобы остаться в «нерадзурри».

    Ванда Нара
    Ванда Нара

    «Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в "Интере". О его выборе было известно еще в начале лета. На мой взгляд, в итоге он останется в "Интере". Это его решение, пусть будет хоть тысяча предложений…

    Он не верит, что его карьера в "Интере" подошла к концу. Не знаю, что может случиться, но знаю, что он сказал, как только открылось трансферное окно. И он остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал "нет" ради "Интера".

    [о переговорах с "Ювентусом"] Напрямую никто не разговаривал ни с Мауро, ни со мной.
    Думаю, Конте отличный тренер, и я надеюсь, что он все же решит выпустить его на поле. Я ничего не жду. Это выбор клуба, и они платят ему зарплату», — заявила Ванда Нара. 0

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