ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»АПЛ. «Челси» в гостях у «Норвича», «МЮ» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом»
  • 10:56
    • Санчо стал рекордсменом Бундеслиги
  • 10:31
    • Бразильский футболист побил один из рекордов скорости бега в футболе
  • 10:00
    • Криштиану Роналду: Фелиш — отличный игрок
  • 09:26
    • «Милан» предлагает 42 млн евро за Корреа
  • 09:15
    • «Барселона» ведет переговоры по Бентанкуру
    Все новости спорта

    Бразильский футболист побил один из рекордов скорости бега в футболе

    Между тем
    Футболист «Фламенго» Бруно Энрике развил одну из самых быстрых скоростей в футболе. Это случилось в матче Кубка Либертадорес, в котором команда Энрике противостояла «Интернасьоналю».

    Бруно Энрике
    Бруно Энрике

    Об этом сообщили на официальной странице ФИФА в Twitter. В сообщении сказано, что в одном из игровых эпизодов Энрике разогнался до 38 км/ч. Таким образом, футболист «Фламенго» побил рекорд Гарета Бэйла, который в свое время пробежал со скоростью 36,9 км/час.

    Некоторые считают самым быстрым футболистом в мире Килиана Мбаппе. Нападающий ПСЖ способен развивать скорость в 38-39 км/ч.

    Добавим, что Энрике принес победу своей команде, забив 2 гола. Вследствие этого «Фламенго» выиграл со счетом 2:0. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»
  • 20/08/2019 в 02:02
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Локомотив»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли новички «Динамо» добыть победу?
  • «Тамбов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Будет ли удачным для «Челси» 3 тур АПЛ?
  • «Норвич Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Продолжит ли «Зенит» обыгрывать «Уфу»?
  • «Уфа» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сарри призван сделать «Юве» более атакующим Футбол Сарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»Превью Серии А сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить Вчера в 04:370
  • 08:30
    • «МЮ» не будет искать замену Санчесу
  • 23:35
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»
  • 22:49
    • Неймар хочет получать в ПСЖ 35 миллионов евро в год
    «Спартак» — «Брага» Футбол Проиграли, но не развалились. «Спартак» сохранил шансы на продолжение борьбыРеакция спортивных СМИ на выездное поражение «Спартака» от «Браги» Вчера в 02:060
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли Дортмунд побеждать?
  • 4.75
    •
  • 01:20
    • Агент Лаксальта: Со мной никто из российских клубов не говорил
  • 01:04
    • «Леванте» победил «Вильярреал» благодаря двум пенальти
  • 00:54
    • Донской вышел в основную сетку US Open
    Томас Тухель Футбол У ПСЖ кризис. Гонка за чемпионство во Франции объявляется открытойПарижский гранд столкнулся с проблемами уже на старте сезона 22/08/2019 в 17:560
  • 15:24
    • Нападающий сборной России дисквалифицирован на четыре года
  • 00:38
    • «Рома» и «Лацио» претендуют на форварда сборной Украины
  • 00:25
    • Газизов: «Уфе» сложно попасть в еврокубки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие