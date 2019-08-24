Бразильский футболист побил один из рекордов скорости бега в футболе

Футболистразвил одну из самых быстрых скоростей в футболе. Это случилось в матче Кубка Либертадорес, в котором команда Энрике противостояла

Об этом сообщили на официальной странице ФИФА в Twitter. В сообщении сказано, что в одном из игровых эпизодов Энрике разогнался до 38 км/ч. Таким образом, футболист «Фламенго» побил рекорд Гарета Бэйла, который в свое время пробежал со скоростью 36,9 км/час.

Некоторые считают самым быстрым футболистом в мире Килиана Мбаппе. Нападающий ПСЖ способен развивать скорость в 38-39 км/ч.

Добавим, что Энрике принес победу своей команде, забив 2 гола. Вследствие этого «Фламенго» выиграл со счетом 2:0. 0