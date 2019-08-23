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    Дмитрий Комбаров в Самаре получил глоток свежего воздуха

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    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о разнице между самарским клубом и «Спартаком».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров

    «Здесь сразу стало проще. "Спартак" — такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто слышишь звон — не знаешь, где он.

    В Самаре такого нет, все проще: больше свободы, раскрепощенности. Мы проиграли четвертую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят, как мы бьемся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы "Спартак" проиграл четыре игры подряд?

    Здесь я получил глоток свежего воздуха. В "Спартаке" у меня пошел какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил», — приводит слова Комбарова «Чемпионат». 0

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