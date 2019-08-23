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    Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Кельна»

    «Кельн» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 1:3, обзор голов

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    Дортмундкая «Боруссия» одержала гостевую победу над «Кельном» (3:1) в матче 2-го тура нового сезона бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник хозяев Доминик Дрекслер. На 70-й минуте Джейдон Санчо с подачи Торгана Азара сравнял счет.

    На 86-й минуте Ашраф Хакими вырвал победу для дортмундцев, а на 4-й минуте дополнительного времени Пако Алькасер упрочил преимущество своей команды.

    После этого матча «Кельн» остался на 14-й строчке без очков, а «Боруссия» поднялась на первое место таблицы Бундеслиги с шестью очками.

    В следующем туре 31 августа «Кельн» в гостях сыграет с «Фрайбургом», а коллектив Люсьена Фавра в этот же день встретится с «Унионом». 0

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