«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд: счет матча 1:3, обзор голов

Дортмундкаяодержала гостевую победу над(3:1) в матче 2-го тура нового сезона бундеслиги.

Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник хозяев Доминик Дрекслер. На 70-й минуте Джейдон Санчо с подачи Торгана Азара сравнял счет.

На 86-й минуте Ашраф Хакими вырвал победу для дортмундцев, а на 4-й минуте дополнительного времени Пако Алькасер упрочил преимущество своей команды.

После этого матча «Кельн» остался на 14-й строчке без очков, а «Боруссия» поднялась на первое место таблицы Бундеслиги с шестью очками.

В следующем туре 31 августа «Кельн» в гостях сыграет с «Фрайбургом», а коллектив Люсьена Фавра в этот же день встретится с «Унионом». 0