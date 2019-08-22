«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью, «Динамо» Загреб разобралось с «Русенборгом»

«Динамо» забило два гола «Русенборгу»
globallookpress.com
В первом тайме команды обменялись голами Ассале и Дегенека. После перерыва сербов вывел вперед Гарсия, но на 78-й минуте Оаро сравнял счет с пенальти.
ЛЧ. 4-й раунд отбора. 1-й матч
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:2 (1:1)
Голы: Ассале, 7 (1:0). Дегенек, 18 (1:1). М.Гарсия, 46 (1:2). Оаро, 76 — с пенальти (2:2)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, У.Гарсия (Янко, 67), Лотомба, Цезигер, Лустенбергер, Мартинс Перейра, Сьерро (Фасснахт, 57), Эбишер (Оаро, 73), Нсаме, Ассале, Нгамале«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Дегенек, Панков, Гобелич, Марин, Каньяс, Иванич, М.Гарсия (Жандер, 55), Боаки (Томане, 77), Вуканович (Петрович, 85)Предупреждения: Нсаме, 37. Эбишер, 45. Сьерро, 48. Жандер, 59
В другом поединке дня загребское «Динамо» одолело норвежский «Русенборг» — 2:0.
Голами отличились Петкович и Оршич.
ЛЧ. 4-й раунд отбора. 1-й матч
«Динамо З» (Хорватия) — «Русенборг» (Норвегия) — 2:0 (2:0)
Голы: Петкович, 8 — с пенальти (1:0). Оршич, 28 (2:0)«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми, Моро, Петкович (Гавранович, 87), Хайрович (Гояк, 64), Оршич (Атьемвен, 84), Ольмо«Русенборг» (Норвегия): Хансен, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Лундемо, Седерлунд, Акинтола (Хелланн, 84), АдегбенроПредупреждения: Моро, 25. Ховланд, 26. Стоянович, 75. Мелинг, 90+3