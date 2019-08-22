Иванов: На собрании РПЛ сказал: «Ребята, через три года вы все будете против ВАР»

Президент «Урала»рассказал, почему отрицательно относится к системе ВАР, и вспомнил, как принимали решение о ее внедрении в РПЛ.

«Я на собрании лиги сказал: "Ребята, через три года вы все будете против ВАР". Это мое мнение, никому не могу его навязывать, но Дмитрий Владимирович Парфенов меня поддерживает.

Вот нам рассказывают: "Это решение ВАР". А кто такой ВАР? ВАР — это, например, Виталий Мешков, или Михаил Вилков.

У нас, кстати, как было: в полуфинале Кубка России в поле судил Карасев, а за ВАР отвечал Мешков. А в другом матче — наоборот, Мешков в поле, а Карасев — ВАР. Нормально это?

Это же человеческий фактор, точно так же можно что-то не увидеть, или увидеть не так. Еще один момент: сейчас в каждом туре есть матч с ВАР.

Ну, как так, в нашем матче судья ошибся, его должны наказать и отстранить, а в том матче, где был ВАР, судье подсказали, он исправил ошибку и все обошлось.

Я был один против, но все остальные представители 15 клубов голосовали "за". Я, конечно, подчиняюсь большинству.

Но раз у нас есть ВАР, то его должны использовать во всех 8 матчах тура. А так получается, что только 1 игра из 8 с ВАР, а остальные без. Это неправильно, спортивная составляющая теряется», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0