«Химки» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

одержали победу надв домашнем матче 1/32 финала Кубка России.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 4:1.

Уже на 3-й минуте Владимир Дядюн вывел хозяев вперед. Спустя четыре минуты он же удвоил преимущество своей команды.

На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков. Через минуту хавбек «Химок» Богдан Мишуков отправил в ворота гостей третий мяч.

Победную точку на 75-й минуте поставил Дядюн, оформив хет-трик.

«Химки» вышли в 1/16 финала, где сыграют с «Ростовом», «Уралом», «Рубином» или «Динамо».

Другие результаты:

«Акрон» — «Мордовия» — 1:1 (3:5 — по пенальти)

«Велес» — «Торпедо» — 3:3 (5:6 — по пенальти)

«Черноморец» — «Армавир» — 3:0

«Интер» — «Чайка» — 2:5

КамАЗ – «Нефтехимик» — 2:0

«Ленинградец» — «Балтика» — 1:2

«Салют» — «Факел» — 1:3

«Рязань» — «Чертаново» — 1:4

«Шинник» — «Текстильщик» — 1:0 0