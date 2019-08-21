«Химки» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 4:1.
Уже на 3-й минуте Владимир Дядюн вывел хозяев вперед. Спустя четыре минуты он же удвоил преимущество своей команды.
На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков. Через минуту хавбек «Химок» Богдан Мишуков отправил в ворота гостей третий мяч.
Победную точку на 75-й минуте поставил Дядюн, оформив хет-трик.
«Химки» вышли в 1/16 финала, где сыграют с «Ростовом», «Уралом», «Рубином» или «Динамо».
Другие результаты:
«Акрон» — «Мордовия» — 1:1 (3:5 — по пенальти)
«Велес» — «Торпедо» — 3:3 (5:6 — по пенальти)
«Черноморец» — «Армавир» — 3:0
«Интер» — «Чайка» — 2:5
КамАЗ – «Нефтехимик» — 2:0
«Ленинградец» — «Балтика» — 1:2
«Салют» — «Факел» — 1:3
«Рязань» — «Чертаново» — 1:4
«Шинник» — «Текстильщик» — 1:0 0