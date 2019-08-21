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    Хет-трик Дядюна принес «Химкам» победу над «Авангардом» в Кубке России

    «Химки» — «Авангард»: счет матча 4:1, обзор голов

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    «Химки» одержали победу над «Авангардом» в домашнем матче 1/32 финала Кубка России.

    Владимир Дядюн
    Владимир Дядюн

    Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 4:1.

    Уже на 3-й минуте Владимир Дядюн вывел хозяев вперед. Спустя четыре минуты он же удвоил преимущество своей команды.

    На 15-й минуте ответный гол забил полузащитник «Авангарда» Михаил Земсков. Через минуту хавбек «Химок» Богдан Мишуков отправил в ворота гостей третий мяч.

    Победную точку на 75-й минуте поставил Дядюн, оформив хет-трик.

    «Химки» вышли в 1/16 финала, где сыграют с «Ростовом», «Уралом», «Рубином» или «Динамо».

    Другие результаты:

    «Акрон» — «Мордовия» — 1:1 (3:5 — по пенальти)
    «Велес» — «Торпедо» — 3:3 (5:6 — по пенальти)
    «Черноморец» — «Армавир» — 3:0
    «Интер» — «Чайка» — 2:5
    КамАЗ – «Нефтехимик» — 2:0
    «Ленинградец» — «Балтика» — 1:2
    «Салют» — «Факел» — 1:3
    «Рязань» — «Чертаново» — 1:4
    «Шинник» — «Текстильщик» — 1:0 0

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