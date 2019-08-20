Невилл: Алексис — это катастрофа

Бывший игрокраскритиковал чилийского нападающего

«Санчеса очень уважали, когда он пришел в "МЮ", потому что это агрессивный нападающий, который забивал много мячей. А на деле он оказался катастрофой. Я понятия не имею, что случилось», — цитирует Sky Sports Невилла.

Экс-защитник выразил мнение, что Санчеса нужно продавать:

«Похоже, что их двое. Один играл в "Арсенале" и "Барселоне", а другой пришел в "МЮ". От него нужно избавляться».

Ранее сообщалось, что на чилийца претендует «Интер».

В 45 матчах в составе «МЮ» Санчес забил лишь 5 голов. 0