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    • Официально: Игор Тудор стал главным тренером «Лацио»
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    Официально: Игор Тудор стал главным тренером «Лацио»

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    Хорватский специалист Игор Тудор возглавил римский «Лацио», сообщает официальный сайт клуба.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    Он сменил на этой должности Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера «орлов».

    Игор Тудор — известный в прошлом футболист, с 1998 по 2007 год выступал за туринский «Ювентус». Тренерскую карьеру начал в 2013 году в хорватском «Хайдуке».

    Также он возглавлял ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона». Последним его местом работы был французский «Марсель», который он покинул летом 2023 года из-за несогласия с трансферной политикой.

    Календарь и таблица Серии А

    В чемпионате Италии «Лацио» сейчас занимает девятое место с 43 очками после 29 матчей.

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