Официально: Игор Тудор стал главным тренером «Лацио»

Хорватский специалиствозглавил римский сообщает официальный сайт клуба.

Он сменил на этой должности Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера «орлов».

Игор Тудор — известный в прошлом футболист, с 1998 по 2007 год выступал за туринский «Ювентус». Тренерскую карьеру начал в 2013 году в хорватском «Хайдуке».

Также он возглавлял ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона». Последним его местом работы был французский «Марсель», который он покинул летом 2023 года из-за несогласия с трансферной политикой.

Календарь и таблица Серии А

В чемпионате Италии «Лацио» сейчас занимает девятое место с 43 очками после 29 матчей.