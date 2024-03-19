Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью Константина Кольцова

Федерация хоккея Беларуси выразила соболезнования в связи со смертью. Специалист был помощником главного тренерав «Салавате Юлаеве».

«На 43-м году жизни скоропостижно скончался экс-нападающий и тренер сборной Беларуси Константин Кольцов.

Федерация хоккея Беларуси выражает глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал и работал с Константином Евгеньевичем», — сказано в сообщении.

Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также возглавлял «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В НХЛ Кольцов играл за «Питтсбург Пингвинз».

Кольцов умер в Майами. Причина смерти на данный момент не называется. Он прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси.