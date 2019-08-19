Санчес может перейти в «Интер» в течение двух суток

По данным La Gazzetta dello Sport, нападающийможет перейти вв ближайшие 48 часов. Игрока могут взять в аренду с опцией обязательного выкупа.

Изначально Антонио Конте, главный наставник «нерадзурри», не рассматривал футболиста в качестве потенциального приобретения. Однако после того как переговоры по трансферу Эдина Джеко провалились, итальянец решил укрепить линию атаки команды покупкой еще одного нападающего.

Ожидается, что клубы подпишут арендный договор. «МЮ» придется взять на себя половину заработной платы Санчеса, что составляет примерно 300 тысяч евро в неделю.

Напомним, что ранее «Интер» подписал другого форварда «манкунианцев» Ромелу Лукаку. 0