Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
38-летний россиянин минувшей ночью дважды поразил ворота «Калгари» (5:2), забросив 20-ю и 21-ю шайбы в текущем сезоне.
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить не менее 20 шайб в 19-ти сезонах подряд с начала карьеры.
Кроме того, Овечкин делит второе место в истории с Бренданом Шенаханом по количеству сезонов (19) подряд с 20+ шайбами. Первое место по этому показателю занимает Горди Хоу забивавший не менее 20 голов в 22-х сезонах кряду.
В активе Овечкина 843 гола в НХЛ — на 53 меньше, чем у обладателя рекорда Уэйна Гретцки.