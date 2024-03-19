Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона»стал автором уникального достижения в

38-летний россиянин минувшей ночью дважды поразил ворота «Калгари» (5:2), забросив 20-ю и 21-ю шайбы в текущем сезоне.

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить не менее 20 шайб в 19-ти сезонах подряд с начала карьеры.

Кроме того, Овечкин делит второе место в истории с Бренданом Шенаханом по количеству сезонов (19) подряд с 20+ шайбами. Первое место по этому показателю занимает Горди Хоу забивавший не менее 20 голов в 22-х сезонах кряду.

В активе Овечкина 843 гола в НХЛ — на 53 меньше, чем у обладателя рекорда Уэйна Гретцки.