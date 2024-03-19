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    • Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ
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    Овечкин установил уникальный рекорд в истории НХЛ

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором уникального достижения в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    38-летний россиянин минувшей ночью дважды поразил ворота «Калгари» (5:2), забросив 20-ю и 21-ю шайбы в текущем сезоне.

    Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, кому удалось забросить не менее 20 шайб в 19-ти сезонах подряд с начала карьеры.

    Кроме того, Овечкин делит второе место в истории с Бренданом Шенаханом по количеству сезонов (19) подряд с 20+ шайбами. Первое место по этому показателю занимает Горди Хоу забивавший не менее 20 голов в 22-х сезонах кряду.

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    • В активе Овечкина 843 гола в НХЛ — на 53 меньше, чем у обладателя рекорда Уэйна Гретцки.

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