Де Вильена надеется на гол Берга в ворота «Олимпиакоса»

Полузащитник «Краснодара»поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

«То, что я был трансферной целью "Олимпиакоса", — это в прошлом. Сейчас моей командой является "Краснодар". Надеюсь, мы выиграем завтра. Для нас это важно. Считаю, что мы в хорошей форме, несмотря на плотный график. Игроки проходят реабилитацию, и мы в порядке.

Берг уже играл с "Олимпиакосом" и забивал ему, когда выступал в Греции? Надеюсь, он забьет и завтра. Конечно, он рассказывал нам о нашем будущем сопернике, отмечал его крепкую оборону, стадион. Но будем надеяться, что он вновь огорчит "Олимпиакос".

Вопрос не в давлении, а в том, находишься ли ты в хорошей форме. Если ты в форме, то способен выиграть матч. Мы приложим максимум усилий завтра. У наших игроков достаточно опыта выступлений в больших матчах. Мы способны обыграть любого», — приводит слова де Вильены «Чемпионат».

Первая игра состоится 21 августа в Греции. Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре. 0