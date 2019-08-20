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    Матвеев рассчитывает забить «Олимпиакосу» в гостях

    Краснодар Футбол России Олимпиакос Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями от матча с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Сложно предсказать тактику "Олимпиакоса". Будем готовы к любой. Думать за другого тренера трудно.

    Конечно, у соперника Вальбуэна ведет игру. Исполняет стандарты, которые принесли много пользы команде. Это интересная, сильная команда. Матч будет трудным.

    Олимпиакос» ни разу не пропустил в 4 матчах? Конечно, это хороший показатель игры в обороне. Постараемся завтра забить мяч. Гол в гостях — это весомо. Приложим все возможные усилия для этого. Понятно, что это будет очень трудно«, — приводит слова Матвеева Sport24.ru.

    Первая игра состоится 21 августа в Греции. Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре. 0

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