«Метц» — «Монако»: счет матча 3:0

В матче 2-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

На 11-й минуте в ворота монегасков был назначен пенальти, который реализовал сенегальский нападающий Хабиб Диалло. На 53-й минуте Диалло оформил дубль.

Окончательный счет на 66-й минуте установил полузащитник Рено Коад.

Отметим, что с 34-й минуты «Монако» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил Рубен Агилар.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле весь матч.

Из-за двух неудачных стартовых матчей «Монако» опустился на последнее место в таблице Лиги 1. «Мец», набрав 4 очка, поднялся на третью строчку.

В следующем туре «Монако» примет «Ним», а «Мец» отправится к «Анже».

Другие матчи

«Лилль» — «Амьен» — 1:0 (0:0)

«Бордо» — «Монпелье» — 1:1 (0:1)

«Метц» — «Монако» — 3:0 (1:0)

«Ним» — «Ницца» — 1:2 (1:2)

«Тулуза» — «Дижон» — 1:0 (0:0) 0