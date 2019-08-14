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    «Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара

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    Мадридский «Реал» не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в «Пари Сен-Жермен», сообщает As.

    Винисиус Жуниор
    Винисиус Жуниор

    Имя 19-летнего бразильца дважды фигурировало в переговорах между клубами относительно трансфера форварда Неймара и оба раза «Реал» отказался включать Винисиуса в сделку.

    Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо видит в Винисиусе противоположность Неймару — у молодого бразильца нет проблем в поведении за пределами поля.

    Сам Винисиус относится к Леонардо с большим уважением, они оба воспитанники «Фламенго».

    Ранее сообщалось, что ПСЖ в сделке по Неймару также хочет видеть хавбека Луку Модрича. 0

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