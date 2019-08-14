«Реал» дважды отказался включать Винисиуса в трансфер Неймара

Мадридскийне собирается отпускать нападающего, сообщает As

Имя 19-летнего бразильца дважды фигурировало в переговорах между клубами относительно трансфера форварда Неймара и оба раза «Реал» отказался включать Винисиуса в сделку.

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо видит в Винисиусе противоположность Неймару — у молодого бразильца нет проблем в поведении за пределами поля.

Сам Винисиус относится к Леонардо с большим уважением, они оба воспитанники «Фламенго».

Ранее сообщалось, что ПСЖ в сделке по Неймару также хочет видеть хавбека Луку Модрича. 0