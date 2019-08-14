Сулейманов: Привет всем, кто говорил, что «Порту» является приговором для нас

Форвард «Краснодара»прокомментировал победу команды в ответном матче с(3:2) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«Конечно, я счастлив. Хочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для нас, что мы их не пройдем и т. д.

Какой смысл выходить на поле, если не верить в себя? Первый мяч я забил после быстрой контратаки, а во втором голе почти все так же, сместился под свою любимую левую и ударил.

При счете 3:0 верил в возможность "Краснодара", но понимал, что будет тяжело, так как "Порту" в любом случае не сдавался бы.

Вы сами видели на сколько была нервной концовка, они смогли отыграть два мяча. Хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдем и следующий раунд», — сказал форвард в интервью «Матч ТВ».

В раунде плей-офф «быки» сойдутся с «Олимпиакосом». 0