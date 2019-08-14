«Рома» нацелилась на нападающего «Челси»

рассматривает вариант с покупкой форварда, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Волки» готовы взять игрока в аренду, а по окончанию сезона выкупить контракт футболиста полностью. Римляне хотят приобрести бельгийца вне зависимости от ситуации с Эдином Джеко.

Батшуайи перешел в «Челси» из «Марселя» в 2016 году. Тогда «пенсионеры» заплатили за трансфер игрока 39 миллионов евро. Его действующий контракт с лондонцами рассчитан до июня 2021 года.

Однако он не стал основным игроком и полтора последних года провел в арендах в трех разных клубах — дортмундской «Боруссии», «Валенсии» и «Кристал Пэлас». 0