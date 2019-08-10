Хохлов: «Динамо» нужно закончить комплектование и закрыть ряд проблемных позиций

Главный тренервысказался о поражении его команды в матче пятого тура РПЛ с(0:2).

«Во время первого пропущенного гола был быстрый ввод мяча, мы не успели перестроиться. Завтра Шунин будет проходить обследование, и будет понятно, какой степени серьезности у него травма.

Нам нужно закончить комплектование и закрыть ряд проблемных позиций. Мы начнем выстраивать команду, когда будет завершено комплектование», — цитирует тренера Sport24.

После пяти туров в активе «бело-голубых» пять очков, с которыми они расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Динамо» сыграет с «Локомотивом». 0