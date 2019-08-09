«Спартак» может усилиться полузащитником «Страсбурга»

намерен усилить состав футболистом из французской Лиги 1, сообщает Sport24.

Столичную команду может пополнить 21-летний полузащитник «Страсбурга» Ибраима Сиссоко. Трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе. Подробности потенциальной сделки не уточняются.

В минувшем сезоне Сиссоко принял участие в 32 матчах Лиги 1, в которых записал на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 9 желтых карточек.

С 2015 года хавбек вызывается в сборные Франции различных возрастных категорий. В настоящий момент Ибраима выступает за национальную команду U-21. 0