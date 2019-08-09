«Ман Юнайтед» предложил «Роме» Алексиса Санчеса

ищет клуб для. По данным Tele Radio Stereo, клуб предложилвзять вингера в аренду.

Отмечается, что «манкунианцы» также готовы выплачивать больше половины его зарплаты. На данный момент чилиец зарабатывает 26 млн фунтов в год. В неделю его доход составляет 350 тысяч фунтов, однако если учесть различные бонусы, то недельное жалование возрастает до 500 тысяч в неделю.

Таким образом« красные дьяволы» хотят немного разгрузить свою зарплатную ведомость и заодно предоставить Санчесу игровую практику.

В прошлом сезоне вингер долго залечивал травму и смог провести всего 20 матчей. На его счету всего один забитый мяч. 0