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    ЦСКА обыграл «Рубин» благодаря голу Чалова

    «Рубин» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

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    Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение от московского ЦСКА (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 41-й минуте. Влашич перевел мяч на Фернандеса, Марио пожонглировал мячом и отпасовал в штрафную казанцев, заметив рывок Чалова, а уже в завершении Фёдор неотразимо пробил под перекладину ворот.

    ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 7 баллами располагается на 4-й строчке.

    РПЛ. 4-й тур
    «Рубин» (Казань) — «ЦСКА» (Москва) — 0:1 (0:1)
    Гол: Чалов, 41«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Подберезкин, Иг.Коновалов, Могилевец (Кипиани, 65), Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе (Марков, 81)«ЦСКА» (Москва): Акинфеев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев (Набабкин, 46), Мариу Фернандес, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 89), Влашич, Сигурдссон (Бийол, 68), Обляков, ЧаловПредупреждения: Ахметов, 50. Микелтадзе, 60. Бистрович, 64. Обляков, 66. Уремович, 76. Подберезкин, 85
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