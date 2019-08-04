«Рубин» — ЦСКА: счет матча 0:1, обзор гола

Казанскийпотерпел домашнее поражение от московского(0:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 41-й минуте. Влашич перевел мяч на Фернандеса, Марио пожонглировал мячом и отпасовал в штрафную казанцев, заметив рывок Чалова, а уже в завершении Фёдор неотразимо пробил под перекладину ворот.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 7 баллами располагается на 4-й строчке.