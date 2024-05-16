В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Кливленд». Игра пройдет на стадионе «ТД Гарден» 16 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Кливленд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф «Бостону» противостоял «Майами», соперникам пришлось сыграть 5 матчей, чтобы определить победителя, который шагнёт в четвертьфинал турнира НБА. Успеха добился победитель Востока — «Бостон», который выиграл у «хитовцев» в серии со счётом 4:1.

Последние матчи: «Бостонские кельты» одержали третью победу над «Кливлендом» в серии (109:102). В составе победителей результативностью отметился лидер «Бостона» Джейсон Тейтум, оформив дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов. Стоит отметить, что игрок во втором матче подряд набирает тридцатку. Теперь у команды есть все шансы закрыть серию дома.

Не сыграют: С травмой икры в лазарете «Бостона» находится Кристапс Порзингисс, дисквалифицированных на матч нет.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Бостон» в шаге от выхода в полуфинал национальной баскетбольной ассоциации. «Кельтам» осталось одержать одну победу над «Кливлендом», чтобы квалифицироваться в 1/2 финала. Статистика сейчас на стороне «Бостона», который одержал 4 победы в 5 матчах.

«Кливленд»

Путь в плей-офф: В первом раунде плей-офф против «Орландо» игрокам «Кливленда» пришлось играть все 7 матчей противостояния. Команда из штата Огайо в итоге одержала победу в решающей игре серии (4:3) и квалифицировалась в четвертьфинал НБА.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: «Кливленд» потерпел второе поражение подряд и третье в серии противостояния с «Бостоном». Баскетболисты из штата Огайо находятся от вылета из турнира, ещё одна осечка закроет «кавалеристам» дорогу в полуфинал турнира.

Не сыграют: Лазарет «Кливленда» пополнил лидер команды Донован Митчелл, травмировав икру. Также из строя выбыли Тай Джером и Крэйг Портер, у которых травмирована лодыжка. Джарретт Аллен выбыл из игры из-за травмы ребра.

Состояние команды: Донован Митчелл получил травму в третьем матче дуэли с «Бостоном». На игровогой плозадке американский защитник провёл 43 минуты и 24 секунды игрового времени. Митчелл уже пропустил четвёртую игру серии, не сыграет и в пятом матче противостояния.

Статистика для ставок

«Бостон» трижды переиграл «Кливленд» в рамках второго раунда плей-офф (109:102, 120:95, 106:93)

«Кливленд» оказался сильнее «Бостона» во втором поединке 1/4 финала (118:94)

«Бостон» ведёт в серии со счётом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бостон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. На победу «Кливленда» — 9.50.

ТБ 205 и ТМ 205 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.91.

Прогноз: Без Донована Митчелла «Кливленду» будет крайне тяжело в предстоящей игре против «Бостона», которая может стать последней для «кавалеристов» в этом сезоне. У «кельтов» есть Джейсон Тейтума, который может поставить точку в этом противостоянии.

Ставка: Фора «Бостона» (-14) с коэффициентом 1.83.

Прогноз: 211 очков забросили друг другу баскетболисты «Бостона» и «Кливленда». Ожидаем, что команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 205 с коэффициентом 1.91.