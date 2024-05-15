Бородюк: Нынешнее «Динамо» заслуживает золотых медалей

Известный российский игрок и тренерподелился впечатлениями от игры своего родного клуба «Динамо».

«Выиграет ли "Динамо" чемпионат? Осталось две игры. Пожелаю удачи только. Не воспользоваться таким шансом, который предоставил им "Зенит"... Игроки, руководство, тренеры все понимают. Сейчас много аналитиков, которые сказки рассказывают. А футбольные люди все понимают.

Я как-то сказал, что "Зенит" может проиграть только сам себе. Не часто говорю о важных вещах, как многочисленные эксперты. И сейчас не готов в воздухе переобуваться. Надеюсь, что у динамовских игроков хватит ума не слушать этих аналитиков, которые за два тура уже нарисовали "золото".

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Надо ли "Динамо" рисковать в оставшихся матчах или лучше сыграть от обороны? На данный момент они зависят от себя. "Зенит" и "Краснодар" сейчас перепуганы. Посмотрим, что получится в Краснодаре в последнем туре. Должны добиться титула, сегодня заслуживают.

"Динамо" устраивает ничья в Краснодаре, стоит сыграть на результат? Ни в коем случае. Надо играть в свою игру, что сейчас они и демонстрируют. Как только начинаешь подстраиваться под соперника, ни к чему хорошему это не приводит. Тем более, есть свой стиль, поставленная игра. Только от себя».

Полностью интервью Александра Бородюка Livesport.ru можно прочитать тут.