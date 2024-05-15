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    Бородюк: Нынешнее «Динамо» заслуживает золотых медалей

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    Известный российский игрок и тренер Александр Бородюк поделился впечатлениями от игры своего родного клуба «Динамо».

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    «Выиграет ли "Динамо" чемпионат? Осталось две игры. Пожелаю удачи только. Не воспользоваться таким шансом, который предоставил им "Зенит"... Игроки, руководство, тренеры все понимают. Сейчас много аналитиков, которые сказки рассказывают. А футбольные люди все понимают.

    Я как-то сказал, что "Зенит" может проиграть только сам себе. Не часто говорю о важных вещах, как многочисленные эксперты. И сейчас не готов в воздухе переобуваться. Надеюсь, что у динамовских игроков хватит ума не слушать этих аналитиков, которые за два тура уже нарисовали "золото".

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    Надо ли "Динамо" рисковать в оставшихся матчах или лучше сыграть от обороны? На данный момент они зависят от себя. "Зенит" и "Краснодар" сейчас перепуганы. Посмотрим, что получится в Краснодаре в последнем туре. Должны добиться титула, сегодня заслуживают.

    "Динамо" устраивает ничья в Краснодаре, стоит сыграть на результат? Ни в коем случае. Надо играть в свою игру, что сейчас они и демонстрируют. Как только начинаешь подстраиваться под соперника, ни к чему хорошему это не приводит. Тем более, есть свой стиль, поставленная игра. Только от себя».

    Полностью интервью Александра Бородюка Livesport.ru можно прочитать тут.

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