Шелтон — Болт. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Бен Шелтон
Алекс Болт
Шелтон
Бен в этом году приехал на британский мэйджор в статусе десятой ракетки мира.
Американец поднялся на десятую строчку после выхода в полуфинал в Штутгарте.
На немецком турнире Шелтон обыграл Пьера-Юга Эрбера и Иржи Легечку, после чего уступил Саше Звереву (6:7, 6:7).
Но также стоит обратить внимание, что после этого Бен проиграл три матча подряд.
Шелтон не прошел ни раунда на «пятисотнике» в Лондоне и на Мальорке, проиграв Артуру Риндеркнешу и Лернеру Тьену соответственно.
Кроме того, он потерпел поражение от аргентинца Томаса Этчеверри (6:7, 6:7) в рамках выставочного матча.
В прошлом году Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне. В 1/8 финала американец проиграл Яннику Синнеру.
Болт
Алекс тем временем, как и в прошлом году, прошел квалификацию на британском мэйджоре.
В решающем отборочном матче австралиец одержал уверенную победу над испанцем Мартином Ландалусе.
В текущем сезоне Болт провел на траве уже 12 матчей. На этом отрезке у него девять побед и три поражения.
В начале июня Болт дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бирмингеме, после чего проиграл на старте турнира в Илкли и на «пятисотнике» в Лондоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Болта букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: вряд ли Бен проиграет, но при этом с трудом верится, что ему хватит трех сетов для победы над австралийцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 37,5 за 2.29.