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    Шелтон проиграет четвертый матч подряд?

    Шелтон — Болт. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Болт
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Алекса Болта в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Болт, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Бен Шелтон

  • США
    •  Бен Шелтон 13:00 Алекс Болт

    Алекс Болт

  • Австралия
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    Шелтон

    Бен в этом году приехал на британский мэйджор в статусе десятой ракетки мира.

    Американец поднялся на десятую строчку после выхода в полуфинал в Штутгарте.

    На немецком турнире Шелтон обыграл Пьера-Юга Эрбера и Иржи Легечку, после чего уступил Саше Звереву (6:7, 6:7).

    Но также стоит обратить внимание, что после этого Бен проиграл три матча подряд.

    Шелтон не прошел ни раунда на «пятисотнике» в Лондоне и на Мальорке, проиграв Артуру Риндеркнешу и Лернеру Тьену соответственно.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Кроме того, он потерпел поражение от аргентинца Томаса Этчеверри (6:7, 6:7) в рамках выставочного матча.

    В прошлом году Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне. В 1/8 финала американец проиграл Яннику Синнеру.

    Болт

    Алекс тем временем, как и в прошлом году, прошел квалификацию на британском мэйджоре.

    В решающем отборочном матче австралиец одержал уверенную победу над испанцем Мартином Ландалусе.

    В текущем сезоне Болт провел на траве уже 12 матчей. На этом отрезке у него девять побед и три поражения.

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    В начале июня Болт дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бирмингеме, после чего проиграл на старте турнира в Илкли и на «пятисотнике» в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Болта букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: вряд ли Бен проиграет, но при этом с трудом верится, что ему хватит трех сетов для победы над австралийцем.

    Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 37,5 за 2.29.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шелтон — Болт?

    Матч Шелтон — Болт состоится 01 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шелтон — Болт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шелтона + тотал геймов больше 37,.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шелтон — Болт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шелтона + тотал геймов больше 37,» с коэффициентом у букмекеров 2.29.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шелтон — Болт?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шелтон — Болт?

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Болта букмекеры предлагают за 3.68.

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    Шелтон — Болт: прогноз и ставка за 2.29, статистика, коэффициенты матча 01.07.202518:00. Шелтон проиграет четвертый матч подряд?
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