Шелтон — Болт. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Алекса Болта в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Болт, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен в этом году приехал на британский мэйджор в статусе десятой ракетки мира.

Американец поднялся на десятую строчку после выхода в полуфинал в Штутгарте.

На немецком турнире Шелтон обыграл Пьера-Юга Эрбера и Иржи Легечку, после чего уступил Саше Звереву (6:7, 6:7).

Но также стоит обратить внимание, что после этого Бен проиграл три матча подряд.

Шелтон не прошел ни раунда на «пятисотнике» в Лондоне и на Мальорке, проиграв Артуру Риндеркнешу и Лернеру Тьену соответственно.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Кроме того, он потерпел поражение от аргентинца Томаса Этчеверри (6:7, 6:7) в рамках выставочного матча.

В прошлом году Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне. В 1/8 финала американец проиграл Яннику Синнеру.

Болт

Алекс тем временем, как и в прошлом году, прошел квалификацию на британском мэйджоре.

В решающем отборочном матче австралиец одержал уверенную победу над испанцем Мартином Ландалусе.

В текущем сезоне Болт провел на траве уже 12 матчей. На этом отрезке у него девять побед и три поражения.

В начале июня Болт дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Бирмингеме, после чего проиграл на старте турнира в Илкли и на «пятисотнике» в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Болта букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: вряд ли Бен проиграет, но при этом с трудом верится, что ему хватит трех сетов для победы над австралийцем.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона + тотал геймов больше 37,5 за 2.29.