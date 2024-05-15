«Райо Вальекано» победил «Гранаду», «Кадис» вырвал три очка у «Севильи»

Завершились два матча 37-тура испанской Примеры.

«Райо Вальекано» на своем поле победил «Гранаду» со счетом 2:1.

Уже на пятой минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления на пятой минуте Оскара Трехо, но это не помешало им дважды отличиться.

Сначала на 23-й минуте забил Флорьян Лежен, а затем на 80-й минуте Хорхе де Фрутос.

Единственным, чем смогла ответить «Гранада» это голом престижа в исполнении Лукаса Бое.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Флорьян Лежён (23'), 2:0 Хорхе де Фрутос (80'), 2:1 Лукас Бое (89') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес (Мигель Крешпу да Силва, 46'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 78'), Альваро Гарсия (Кике Перес, 88'), Иси Паласон (Ранди Нтекья, 88'), Оскар Трехо, Серхио Камельо (Хорхе де Фрутос, 65') Гранада: Марк Мартинес, Карлос Нева, Рауль Торренте (Sergio Rodelas, 73'), Мигель Рубио, Рикард Санчес, Оскар Мелендо (Гонсало Вильяр, 46'), Факундо Пельистри, Херард Гумбау, Серхио Риус (Matias Arezo, 60'), Лукас Бое, Theo Corbeanu (Хосе Кальехон, 46') Предупреждения: Унаи Лопес (31'), Theo Corbeanu (42'), Альфонсо Эспино (57'), Хосе Кальехон (83'), Карлос Нева (90'), Ранди Нтекья (90 + 2'), Радамель Фалькао (90 + 5') Удаление: Оскар Трехо (5')

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельном матче «Севилья» уступила в добавленное время «Кадис» — 0:1.

Команды создали немало опасных моментов у ворот друга друга, но долго забить хотя бы один мяч не смогли. Чуть острее в этом матче были игроки «Кадиса», которые смогли в компенсированное время вырвать победу.

Автором решающего гола стал опытный нападающий Серхио Гвардиола.