«Райо Вальекано» победил «Гранаду», «Кадис» вырвал три очка у «Севильи»

Завершились два матча 37-тура испанской Примеры.
«Райо Вальекано» на своем поле победил «Гранаду» со счетом 2:1.
Уже на пятой минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления на пятой минуте Оскара Трехо, но это не помешало им дважды отличиться.
Сначала на 23-й минуте забил Флорьян Лежен, а затем на 80-й минуте Хорхе де Фрутос.
Единственным, чем смогла ответить «Гранада» это голом престижа в исполнении Лукаса Бое.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Гранада 2:1
Голы: 1:0 Флорьян Лежён (23'), 2:0 Хорхе де Фрутос (80'), 2:1 Лукас Бое (89')
Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Унаи Лопес (Мигель Крешпу да Силва, 46'), Оскар Валентин (Пате Сисс, 78'), Альваро Гарсия (Кике Перес, 88'), Иси Паласон (Ранди Нтекья, 88'), Оскар Трехо, Серхио Камельо (Хорхе де Фрутос, 65')
Гранада: Марк Мартинес, Карлос Нева, Рауль Торренте (Sergio Rodelas, 73'), Мигель Рубио, Рикард Санчес, Оскар Мелендо (Гонсало Вильяр, 46'), Факундо Пельистри, Херард Гумбау, Серхио Риус (Matias Arezo, 60'), Лукас Бое, Theo Corbeanu (Хосе Кальехон, 46')
Предупреждения: Унаи Лопес (31'), Theo Corbeanu (42'), Альфонсо Эспино (57'), Хосе Кальехон (83'), Карлос Нева (90'), Ранди Нтекья (90 + 2'), Радамель Фалькао (90 + 5')
Удаление: Оскар Трехо (5')
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В параллельном матче «Севилья» уступила в добавленное время «Кадис» — 0:1.
Команды создали немало опасных моментов у ворот друга друга, но долго забить хотя бы один мяч не смогли. Чуть острее в этом матче были игроки «Кадиса», которые смогли в компенсированное время вырвать победу.
Автором решающего гола стал опытный нападающий Серхио Гвардиола.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Кадис 0:1
Гол: 0:1 Серхио Гвардиола (90 + 6')
Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде, Серхио Рамос, Кике Салас, Хесус Навас (Сусо, 84'), Лукас Окампос (Мариано Диас, 84'), Люсьен Агум, Бубакари Сумаре, Доди Лукебакио (Adrià Pedrosa, 46'), Маркос Акунья (Juanlu Sanchez, 89'), Юссеф Эн-Несири
Кадис: Херемиас Ледесма, Хавьер Эрнандес (Максимилиано Гомес, 90'), Фали Хименес, Виктор Чуст, Хосеба Сальдуа (Иван Алехо, 81'), Роберт Наварро (Брайан Окампо, 81'), Гонсало Эскаланте, Рубен Алькарас, Рохер Марти (Серхио Гвардиола, 61'), Крис Рамос, Рубен Собрино (Хуанми, 61')
Предупреждения: Лукас Окампос (47'), Хавьер Эрнандес (50'), Маркос Акунья (55'), Бубакари Сумаре (62'), Хесус Навас (68'), Гонсало Эскаланте (70'), Люсьен Агум (76'), Кике Салас (90 + 5')