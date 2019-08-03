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    Валерий Карпин прокомментировал результат матча с «Уралом»

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    В своем послематчевом интервью журналистам Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры «Ростова» с «Уралом». Слова наставника «сельмашей» приводит их официальный сайт.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Проблемы в центральной зоне не только у "Урала", но, как видели, и у нас. Многие голы забиваются оттуда, это один из вариантов атаки. Это тренировалось, наигрывалось. Работы в обороне непочатый край», — отметил Карпин.

    Также тренер «Ростова» заявил, что он не доволен поединком. Карпин считает, что его футболисты много атаковали, однако не использовали много хороших моментов. «…Если брать в целом 90 минут — счёт закономерен», — сказал наставник «ростовчан».

    Напомним, что в матче 4 тура РПЛ «Урал» принимал «Ростов». Матч завершился вничью 2:2. В следующем туре «шмели» отправятся в гости к «Локомотиву», а «комбайнеры» примут «Крылья Советов». 0

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