Наингголан вернется в «Кальяри»

Полузащитник миланского «Интера»продолжит карьеру в, сообщает Corriere dello Sport.

Договоренность подтвердил президент «Кальяри» Томаззо Джулини. В ближайшее время 31-летний бельгиец пройдет медобследование и подпишет контракт с командой.

На игрока также претендовала «Фиорентина», но Наингголан изъявил желание вернуться именно в «Кальяри», за который выступал с 2010 по 2014 годы.

Это связано в том числе с интересами его жены, уроженки Сардинии, у которой обнаружили рак. Они познакомились в период его выступлений за «Кальяри».

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за «Интер» и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года. 0