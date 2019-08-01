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    Наингголан вернется в «Кальяри»

    Интер Кальяри Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает Corriere dello Sport.

    Раджа Наингголан
    Раджа Наингголан

    Договоренность подтвердил президент «Кальяри» Томаззо Джулини. В ближайшее время 31-летний бельгиец пройдет медобследование и подпишет контракт с командой.

    На игрока также претендовала «Фиорентина», но Наингголан изъявил желание вернуться именно в «Кальяри», за который выступал с 2010 по 2014 годы.

    Это связано в том числе с интересами его жены, уроженки Сардинии, у которой обнаружили рак. Они познакомились в период его выступлений за «Кальяри».

    В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за «Интер» и забил семь мячей при трех голевых передачах. Его контракт рассчитан до июня 2022 года. 0

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