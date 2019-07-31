Матч «Спартак» — «Динамо» могут перенести

В РПЛ поступил запрос от МВД на перенос матча четвертого турас 3 июля на другой день, сообщает Телеграм-канал Baza.

Рекомендацию перенести дерби на другую дату, аргументировано митингом, который запланирован в Москве как раз на 3 августа. По данным источника, игру было предложено перенести либо на 2 августа, либо на 5.

«Вся информация о дате и времени начала матчей Премьер-лиги опубликована на сайте РПЛ. В случае внесения изменений в календарь, эта информация также будет опубликована на сайте», — говорится в пресс-службе РПЛ.

На данный момент на официальном сайте РПЛ указано, что игра, как и намечено, пройдет 3 августа. 0