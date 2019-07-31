Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ

В среду, 31 июля,объявил об аренде на сезон нападающего

28-летний немец стал третьим футболистом-чемпионом мира в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Первым, кто перешел в чемпионат России, стал легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. Экс-футболист является обладателем кубка ЧМ-2002.

Второй представитель — защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. Немец подписал контракт с «железнодорожниками» в 2018-м.

Хеведес становился чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии вместе с новичком красно-белых Шюррле. 0