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    Шюррле — третий чемпион мира в истории РПЛ

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    В среду, 31 июля, «Спартак» объявил об аренде на сезон нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    28-летний немец стал третьим футболистом-чемпионом мира в РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Первым, кто перешел в чемпионат России, стал легендарный бразильский защитник Роберто Карлос, который выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. Экс-футболист является обладателем кубка ЧМ-2002.

    Второй представитель — защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес. Немец подписал контракт с «железнодорожниками» в 2018-м.

    Хеведес становился чемпионом мира в 2014 году в составе сборной Германии вместе с новичком красно-белых Шюррле. 0

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