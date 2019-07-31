Малком отклонил предложение «Эвертона» ради «Зенита»

сделали предложениео покупке полузащитника, сообщает Sport.es.

Однако бразильский футболист отказался переходить в ливерпульский клуб, так как уже согласовал условия личного контракта с «Зенитом», которые в финансовом плане выглядят более выгодными, нежели заявка «ирисок».

Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил «Барселоне» за Малкома 41 миллион евро. Питерцы хотят закрыть сделку в ближайшие 48 часов. Отметим, что «Эвертон» предлагал каталонцам 40 миллионов евро.

Напомним, бразилец перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо». Стоимость трансфера составила 41 миллион евро.

В прошлом сезоне Малком провел 14 матчей за каталонцев в чемпионате Испании и забил один гол. 0