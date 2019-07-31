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    Малком отклонил предложение «Эвертона» ради «Зенита»

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    «Эвертон» сделали предложение «Барселоне» о покупке полузащитника Малкома, сообщает Sport.es.

    Малком
    Малком

    Однако бразильский футболист отказался переходить в ливерпульский клуб, так как уже согласовал условия личного контракта с «Зенитом», которые в финансовом плане выглядят более выгодными, нежели заявка «ирисок».

    Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил «Барселоне» за Малкома 41 миллион евро. Питерцы хотят закрыть сделку в ближайшие 48 часов. Отметим, что «Эвертон» предлагал каталонцам 40 миллионов евро.

  • «Зенит» надеется оформить трансфер Малкома в ближайшие 48 часов
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    • Напомним, бразилец перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо». Стоимость трансфера составила 41 миллион евро.

    В прошлом сезоне Малком провел 14 матчей за каталонцев в чемпионате Испании и забил один гол. 0

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