«Зенит» и Малком подпишут 5-летнее соглашение

Как сообщает « Чемпионат », ссылаясь на твиттер журналиста Мухамеда Бухавси подпишет сконтракт сроком на 5 лет.

Питерский клуб полностью согласовал все детали трансфера Малкома с «Барселоной» и самим футболистом. Стоимость сделки обошлась для российского клуба в 40 млн евро. Также сверху «сине-бело-голубые» должны будут выплатить 5 млн евро в качестве бонусов.

Контракт с бразильцем будет подписан в ближайшую неделю, когда он пройдет медицинское обследование.

До этого поступала информация о том, что размер заработной платы 22-летнего футболиста составит 6,5 млн евро в год.

Малкому также предлагали перейти в «Эвертон», но игрок предпочел переехать в Санкт-Петербург. «Ириски» не смогли заинтересовать футболиста своим предложением по контракту. 0