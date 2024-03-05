Во второник, 5 марта, в 36-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» в родных стенах сыграет против «Лестера». Начало игры — в 22:45 по мск. «Сандерленд» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Сандерленд» занимает 10-е место таблицы Чемпионшипа. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 40 пропущенных.

Команда на девять очков отстает от зоны плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — шестую позицию.

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Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. В матче против «Норвича» (0:1) на выезде уступили с минимальным результатом.

На сегодня у коллектива серия поражений четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Робертс, Алес, Дек, Киркин, Эванс, Кларк и Хаггинс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 10 последних матчах во всех турнирах «Сандерленд» одержал лишь две победы при семи поражениях и одной ничьей.

Такая форма не позволяет клубу бороться за повышение в классе, тем более что отрыв от зоны вылета составляет немногим большее число баллов — 11.

Джек Кларк — самый результативный игрок команды с 15 голами в активе и четвертый бомбардир Чемпионшипа, но он сейчас он травмирован.

«Лестер»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей второго дивизиона «Лестер» занимает первое место с 78 очками и разницей мячей 71-31.

Команда на три очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Ипсвича» и на шесть очков — зону плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле потерпели поражение. «Лисы» в домашних стенах неожиданно уступили КПР (1:2).

Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках во всех турнирах при одной победе, которая пришлась на Кубок Англии, где был бит «Борнмут» (1:0).

Не сыграют: Прает, Макейтир, Перейра, Ндиди. Дисквалифицирован — Вестергор.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Лестер» одердал лишь одну победу и трижды проиграл.

Такая форма позволила конкурентам приблизиться к нему и всерьез покуситься на лидерство клуба, ведь кроме «Ипсвича», который находится на расстоянии одной победы, лишь на пять очков отстает и третий «Лидс».

Джейми Варди, Кирнан Дьюсбери-Холл и Стефи Мавидиди — главные голеадоры «Лестера» в этой кампании — каждый из них забил по 10 мячей.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Сандерленд» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Лестера» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Сандерленда» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом было забито больше 2,5 голов.

В трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева уступили при тотал больше 2,5 голов.

Ставка: «Лестер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.60