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    Пошатнется ли лидерство «Лестера»?

    «Сандерленд» — «Лестер». Ставка на голы и тоталы за 2.10 и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Лестер»
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    «Лестер» — фаворит матча
    Во второник, 5 марта, в 36-м туре английского Чемпионшипа «Сандерленд» в родных стенах сыграет против «Лестера». Начало игры — в 22:45 по мск. «Сандерленд» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2024 года
    Сандерленд
  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Сандерленд» занимает 10-е место таблицы Чемпионшипа. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 40 пропущенных.

    Команда на девять очков отстает от зоны плей-офф за путевку в английскую Премьер-лигу — шестую позицию.

    Сандерленд — Лестер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. В матче против «Норвича» (0:1) на выезде уступили с минимальным результатом.

    На сегодня у коллектива серия поражений четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Робертс, Алес, Дек, Киркин, Эванс, Кларк и Хаггинс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в 10 последних матчах во всех турнирах «Сандерленд» одержал лишь две победы при семи поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не позволяет клубу бороться за повышение в классе, тем более что отрыв от зоны вылета составляет немногим большее число баллов — 11.

    Джек Кларк — самый результативный игрок команды с 15 голами в активе и четвертый бомбардир Чемпионшипа, но он сейчас он травмирован.

    «Лестер»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей второго дивизиона «Лестер» занимает первое место с 78 очками и разницей мячей 71-31.

    Команда на три очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Ипсвича» и на шесть очков — зону плей-офф за право сыграть в АПЛ.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре Чемпионшипа на своем поле потерпели поражение. «Лисы» в домашних стенах неожиданно уступили КПР (1:2).

    Эта неудача стала третьей в четырех последних поединках во всех турнирах при одной победе, которая пришлась на Кубок Англии, где был бит «Борнмут» (1:0).

    Не сыграют: Прает, Макейтир, Перейра, Ндиди. Дисквалифицирован — Вестергор.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Лестер» одердал лишь одну победу и трижды проиграл.

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    Такая форма позволила конкурентам приблизиться к нему и всерьез покуситься на лидерство клуба, ведь кроме «Ипсвича», который находится на расстоянии одной победы, лишь на пять очков отстает и третий «Лидс».

    Джейми Варди, Кирнан Дьюсбери-Холл и Стефи Мавидиди — главные голеадоры «Лестера» в этой кампании — каждый из них забил по 10 мячей.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Сандерленд» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Лестера» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Лестера» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Сандерленда» — в 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды. При этом было забито больше 2,5 голов.

    В трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости победят при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева уступили при тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: «Лестер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.60

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    Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Лестер» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. Пошатнется ли лидерство «Лестера»?
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