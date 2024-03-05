ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазиевГазиев впервые проиграл в карьере. Розенстрайк полностью разобрал дагестанца
  • 13:37
    • Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора
  • 15:22
    • Четыре игрока из РПЛ вошли в расширенный состав сборной Сербии на матч с Россией
  • 14:49
    • Источник: Большинство европейских болельщиков поддерживают создание Суперлиги
  • 14:30
    • «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Амуром»
  • 14:21
    • Тарасенко покинет «Оттаву», на него претендуют 5-6 клубов НХЛ
    Все новости спорта

    «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф с «Амуром»

    «Амур» — «Металлург»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    «Металлург» одолел на чужой площадке «Амур» (3:2) в 3-м матче серии плей-офф КХЛ.

    «Металлург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Металлург»

    В 1-м и 2-м периодах команды забросили по одной шайбе. В составе гостей голы записали на свой счет Денис Зернов и Робин Пресс. У «Амура» отличились Виктор Балдаев и Владислав Барулин.

    В 3-м периоде «Металлург» забросил победную шайбу благодаря точному броску Романа Канцерова.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч.
    «Амур» — «Металлург» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).
    Голы: Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 07:23 — 1:0. Зернов — 1 (Минулин, Карпов), 12:12 — 1:1. Пресс — 1 (Силантьев, Вовченко), 26:09 — 1:2. Барулин — 1 (Коршков, Бочаров), 30:35 — 2:2. Канцеров — 1 (Гребенкин), 46:53 — 2:3Вратари: Бобков — НабоковБроски: 39 (9+14+16) — 36 (17+11+8)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Металлург» повел в серии 1-го раунда плей-офф с «Амуром» (2:1 счет в серии). Следующий матч пройдет 7-го марта в Хабаровске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли «Бавария» в четвертьфинал ЛЧ после поражения?
  • «Бавария» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Есть ли у «Сосьедада» шансы отыграться против ПСЖ?
  • «Реал Сосьедад» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Торпедо» и СКА много не забьют?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие