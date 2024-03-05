«Амур» — «Металлург»: счет матча 2:3, обзор голов

одолел на чужой площадке(3:2) в 3-м матче серии плей-офф КХЛ.

В 1-м и 2-м периодах команды забросили по одной шайбе. В составе гостей голы записали на свой счет Денис Зернов и Робин Пресс. У «Амура» отличились Виктор Балдаев и Владислав Барулин.

В 3-м периоде «Металлург» забросил победную шайбу благодаря точному броску Романа Канцерова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч. «Амур» — «Металлург» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Голы: Балдаев — 1 (Гиздатуллин), 07:23 — 1:0. Зернов — 1 (Минулин, Карпов), 12:12 — 1:1. Пресс — 1 (Силантьев, Вовченко), 26:09 — 1:2. Барулин — 1 (Коршков, Бочаров), 30:35 — 2:2. Канцеров — 1 (Гребенкин), 46:53 — 2:3Вратари: Бобков — НабоковБроски: 39 (9+14+16) — 36 (17+11+8)Штраф: 4 — 4

После этого матча «Металлург» повел в серии 1-го раунда плей-офф с «Амуром» (2:1 счет в серии). Следующий матч пройдет 7-го марта в Хабаровске.