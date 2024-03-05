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    «Бавария» выйдет в четвертьфинал ЛЧ, «Лестер» прервет проигрышную серию в Чемпионшипе

    Экспресс дня 5 марта. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 марта
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    Томас Тухель
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов и английском Чемпионшипе. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал Сосьедад» — «ПСЖ»

    Футбол. Лига чемпионов

    Перед испанским клубом стоит непростая задача. Во Франции «Реал Сосьедад» уступил со счетом 0:2. Удастся ли команде взять реванш в домашней встрече?

    После поражения в Париже «Реал Сосьедад» выиграл только один матч из четырех. 18 февраля клуб в гостях победил «Мальорку» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» лидирует в Лиге 1 с большим запасом. Поэтому парижане могут позволить себе иногда терять очки в чемпионате Франции. Ранее подопечные Луиса Энрике дважды сыграли вничью — с «Ренном» (1:1) и «Монако» (0:0).

    Ранее СМИ писали, что тренер «ПСЖ» недоволен работой Килиана Мбаппе на тренировках. Эпопея с уходом форварда продолжается. Сейчас у нападающего есть возможность помочь парижанам выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Ставка: Обе забьют за 1.77.

    «Бавария» — «Лацио»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Бавария» расстроила болельщиков в первом матче. В Риме мюнхенцы неожиданно уступили со счетом 0:1. Нужно исправлять ситуацию в ответной встрече.

    Ранее «Бавария» снова потеряла очки в Бундеслиге. На этот раз клуб в гостях не смог победить «Фрайбург» (2:2). Шансы на очередное чемпионство ничтожно малы. Сейчас отрыв от лидирующего «Байера» составляет 10 очков.

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    «Лацио» будет очень сложно в Мюнхене. «Бавария» с первых минут должна захватить инициативу и проводить одну атаку за другой. Нагрузка на оборону римлян будет сумасшедшей.

    До этого в Серии А «Лацио» уступил в двух встречах подряд. Столичный клуб проиграл «Фиорентине» (1:2) и «Милану» (0:1). В таблице чемпионата Италии команда находится на 9-м месте.

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1) за 1.40.

    «Сандерленд» — «Лестер»

    Футбол. Чемпионшип

    «Сандерленд» находится в середине таблицы Чемпионшипа. Расстояние от зоны вылета вполне комфортное — 9 очков. «Черным котам» вряд ли грозит понижение в классе.

    Фанатов «Сандерленда» настораживают последние результаты команды. У клуба четырехматчевая проигрышная серия. Ранее «Сандерленд» в Чемпионшипе уступил «Хаддерсфилду» (0:1), «Бирмингему» (1:2), «Суонси» (1:2) и «Норвичу» (0:1).

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  • 20/02/2024

    • «Лестер Сити» — один из главных претендентов на повышение в классе. Клуб рвется в АПЛ. Сейчас «лисы» лидируют в таблице Чемпионшипа, набрав 78 очков в 35 играх.

    В последних встречах «Лестер» серьезно притормозил. Команда проиграла три предыдущих матча в Чемпионшипе. Болельщики «лис» рассчитывают, что неприятная серия прервется в игре с «Сандерлендом». Иначе «Лестер» рискует потерять лидерство.

    Ставка: Победа «Лестера» за 1.81.

    Общий коэффициент — 4.48.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 5 марта с коэффициентом 4.48. Дата матча: 05.03.2024. Экспресс. «Бавария» выйдет в четвертьфинал ЛЧ, «Лестер» прервет проигрышную серию в Чемпионшипе
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