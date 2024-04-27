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    «Боруссия» не отдаст так просто эту игру

    «Лейпциг» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Германии 27 апреля 2024 года

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    Юлиан Брандт — главный креативщик шмелей
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд. Начало игры — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» Д: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2024 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Лейпциг»

    Турнирное положение: после 30 матчей команда Марко Розе идет на четвертом месте в таблице немецкой Бундеслиги с 59 очками и имеет отличные шансы пробиться в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

    Последние матчи: в предыдущей игре «РБ Лейпциг» на выезде победил главную сенсацию сезона «Хайденхайм» со счетом 2:1.

    РБ Лейпциг — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

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    Игра получилась непростой, команда Розе смогла вырвать победу лишь в самом конце встречи после точного удара Лоиса Опенда. Первый гол на счету Беньямина Шешко.

    Ранее был разгром дома «Вольфсбурга» (3:0) и в гостях «Фрайбурга» (4:1).

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    Не сыграют: травмирован опытный нападающий Поульсен.

    Состояние команды: сейчас команда набрала очень неплохой ход, играет очень ярко и результативно, но так часто у «РБ Лейпцига» бывает с более слабыми коллективами. Как только попадается равный или более сильный соперник, все происходит по-иному, она теряет игровой стиль и команда часто теряет очки.

    «Боруссия» Дортмунд

    Турнирное положение: после 30 туров дружина Эдина Терзича продолжает идти на пятом месте в чемпионате Германии с 59 очками.

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    • Не совсем тот результат, на который рассчитывало руководство, но шанс попасть в ЛЧ на следующий год еще есть.

    Последние матчи: в 30-м туре «Боруссия» Дортмунд упустила победу в матче против чемпиона нынешнего сезона «Байера», пропустив уже в компенсированное время. «Шмели» играли неплохо, но немного не повезло в концовке.

    Единственный мяч забил Никлас Фюллькруг, возможно, лучший игрок команды в сезоне.

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    До этого была победа на выезде над «Боруссией» Мх (2:1) и поражение дома от «Штутгарта» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицированы Джан и Матсен, травмированы Бенсебаини, Аллер и Мален. «Боруссия» Дортмунд обладает очень длинной скамейкой и сможет их заменить.

    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Боруссия» играет очень натужно и с трудом добывает очки, часто на характере и на классе. Исчезла легкость, присущая все последние годы, команда стала более прагматичной. Но все равно это до сих пор гранд немецкого футбола.

    Статистика для ставок

    • В первом круге их встреча завершилась победой «Лейпцига» в гостях 3:2

    • В прошлом сезоне «Боруссия» обыграла «Лейпциг» дома 2:1, но уступила в гостях 0:2

    • «Лейпциг» не проигрывает на протяжении 10 туров в чемпионате. «Боруссия» в трех последних турах взяла четыре очка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «РБ Лейпцига» дают 1,67, а на «Боруссию» — 4,70. Ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,83, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,04.

    Прогноз: несмотря на то, что «РБ Лейпциг» идет длительной серией без поражений и почти не имеет потерь в составе, в отличие от соперника, все равно это команды примерно одного уровня. А «шмели» еще и гораздо сильнее ментально, что очень важно в подобных матчах.

    Ставка: победа «Боруссии» с форой +1 за 1,80.

    Прогноз: можно взять более рисковый вариант с победой «Боруссии» с форой 0, пусть даже ей и предстоит игра в ЛЧ.

    Ставка: победа «Боруссии» с форой +0 за 3,70.

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    Ставка и прогноз на матч «Лейпциг» — «Боруссия» Д с коэффициентом 1.80. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Боруссия» не отдаст так просто эту игру
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