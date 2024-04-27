Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 13:30 мск. Синнер — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Синнер

Янник проведет первый матч после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

На Лазурном берегу у итальянца начались проблемы в четвертьфинале, когда он с трудом выиграл у датчанина Хольгера Руне.

Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса (4:6, 6:3, 4:6). Тут, правда, Синнеру еще и не повезло конкретно — в решающем сете судьи не заметили аут после удара грека, который в итоге сделал обратный брейк.

Перед турниром в Мадриде Синнер признался, что переживает по поводу условий — именно в Мадриде ему раньше было очень тяжело.

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«Мы находимся на высоте, мяч летит довольно быстро, отскоки другие, но мы приехали сюда пораньше, чтобы к этому подготовиться», — сказал вторая ракетка мира.

Сонего

Лоренцо в первом раунде одержал победу над Ришаром Гаске, для которого это был тысячный матч в карьере.

Итальянец обыграл опытнейшего француза в двух сетах — 6:2, 7:5.

В середине месяца Сонего неудачно выступил в Бухаресте. Уже в первом раунде он уступил 17-летнему бразильцу Жоау Фонсеке.

В Монте-Карло Сонего не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер, причем сразу во второй круг, где неожиданно выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Дальше было поражение от Юго Эмбера.

В этом году Лоренцо пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего букмекеры предлагают поставить за 12.00 — настолько они уверены в победе Синнера.

Прогноз: Янник в прошлом году провел четыре матча против Лоренцо — и во всех одержал победы. Сонего смог взять лишь сет — в напряженной игре второго круга на турнире в Галле.

Есть подозрение, что в предстоящем матче Синнеру тоже может не хватить двух сетов. На грунте Сонего может навязать борьбу звездному соотечественнику.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.