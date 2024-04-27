1-й таймРеал Сосьедад — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Реал Сосьедад» — «Реал». Онлайн ХавиРазворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне» Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Синнер сенсационно проиграет Сонего?

    Синнер — Сонего. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 27 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Лоренцо Сонего
    Прогноз и ставки на Синнер — Сонего
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 13:30 мск. Синнер — Сонего: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Синнер

    Янник проведет первый матч после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором он дошел до полуфинала.

    На Лазурном берегу у итальянца начались проблемы в четвертьфинале, когда он с трудом выиграл у датчанина Хольгера Руне.

    Дальше было поражение от Стефаноса Циципаса (4:6, 6:3, 4:6). Тут, правда, Синнеру еще и не повезло конкретно — в решающем сете судьи не заметили аут после удара грека, который в итоге сделал обратный брейк.

    Перед турниром в Мадриде Синнер признался, что переживает по поводу условий — именно в Мадриде ему раньше было очень тяжело.

    Все прогнозы на теннис

    «Мы находимся на высоте, мяч летит довольно быстро, отскоки другие, но мы приехали сюда пораньше, чтобы к этому подготовиться», — сказал вторая ракетка мира.

    Сонего

    Лоренцо в первом раунде одержал победу над Ришаром Гаске, для которого это был тысячный матч в карьере.

    Итальянец обыграл опытнейшего француза в двух сетах — 6:2, 7:5.

    В середине месяца Сонего неудачно выступил в Бухаресте. Уже в первом раунде он уступил 17-летнему бразильцу Жоау Фонсеке.

    В Монте-Карло Сонего не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер, причем сразу во второй круг, где неожиданно выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Дальше было поражение от Юго Эмбера.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В этом году Лоренцо пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего букмекеры предлагают поставить за 12.00 — настолько они уверены в победе Синнера.

    Прогноз: Янник в прошлом году провел четыре матча против Лоренцо — и во всех одержал победы. Сонего смог взять лишь сет — в напряженной игре второго круга на турнире в Галле.

    Есть подозрение, что в предстоящем матче Синнеру тоже может не хватить двух сетов. На грунте Сонего может навязать борьбу звездному соотечественнику.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч КПР — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Арока
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индиана — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монтейру — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Синнер — Сонего с коэффициентом 1.92. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на теннис. Синнер сенсационно проиграет Сонего?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры