В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Финикс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Финикс»

Турнирное положение: По первым двум матчам «Финикса» в серии против «Миннесоты» хочется только ругаться.

Последние матчи: Мало того, что в атаке коллектив из Аризоны не играет на свой потенциал, так ещё и в оборонительных порядках решето.

Травмированные игроки: Точно не примет участие в предстоящем поединке Ли. Также под вопросом участие в поединке Аллена.

Общий тонус клуба: Если лидеры клуба не проснутся и в домашнем поединке, то рассчитывать на успех по серии будет практически нереально.

«Миннесота»

Турнирное положение: По ка то, что все увидели от «Миннесоты» в двух первых поединках серии тянет на игру, близкую к идеальной.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: Таунс и Эдвардс закрывают максимально большое количество площадки и отрабатывают, как на своем, так и на чужом щите. Вся эта активность ожидаемо вылилась в две убедительные победы в Миннеаполисе.

Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка, который травмировал ахилл.

Общий тонус клуба: С набравшим ход «Финиксом», да ещё и без своих лидеров, будет очень тяжело рассчитывать на успех, поэтому вероятность победы гостей крайне низка.

Статистика для ставок

У «Финикса» шесть последних победных матчей против «Миннесоты» на своем паркете

Три из четырех последних поединков между этими клубами оказывались «низовыми»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 1.57, а на победу «Миннесоты» — 2.52.

Прогноз: Нет уверенности, что такой «Финикс» может претендовать хотя бы на одну победу в серии.

Альтернативный прогноз: Игра порадует большим количество набранных очков с двух сторон.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.52.

Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.12.