«Финикс»
Турнирное положение: По первым двум матчам «Финикса» в серии против «Миннесоты» хочется только ругаться.
Последние матчи: Мало того, что в атаке коллектив из Аризоны не играет на свой потенциал, так ещё и в оборонительных порядках решето.
Травмированные игроки: Точно не примет участие в предстоящем поединке Ли. Также под вопросом участие в поединке Аллена.
Общий тонус клуба: Если лидеры клуба не проснутся и в домашнем поединке, то рассчитывать на успех по серии будет практически нереально.
«Миннесота»
Турнирное положение: По ка то, что все увидели от «Миннесоты» в двух первых поединках серии тянет на игру, близкую к идеальной.
Последние матчи: Таунс и Эдвардс закрывают максимально большое количество площадки и отрабатывают, как на своем, так и на чужом щите. Вся эта активность ожидаемо вылилась в две убедительные победы в Миннеаполисе.
Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка, который травмировал ахилл.
Общий тонус клуба: С набравшим ход «Финиксом», да ещё и без своих лидеров, будет очень тяжело рассчитывать на успех, поэтому вероятность победы гостей крайне низка.
Статистика для ставок
- У «Финикса» шесть последних победных матчей против «Миннесоты» на своем паркете
- Три из четырех последних поединков между этими клубами оказывались «низовыми»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 1.57, а на победу «Миннесоты» — 2.52.
Прогноз: Нет уверенности, что такой «Финикс» может претендовать хотя бы на одну победу в серии.
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Альтернативный прогноз: Игра порадует большим количество набранных очков с двух сторон.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.52.
Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.12.