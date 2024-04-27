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    «Финикс» сможет сократить отставание в серии?

    «Финикс» — «Миннесота». Ставка (к. 2.52) и прогноз на матч плей-офф НБА, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Миннесота»
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    «Финикс»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Футпринт Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Финикс» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Финикс»

    Турнирное положение: По первым двум матчам «Финикса» в серии против «Миннесоты» хочется только ругаться.

    Последние матчи: Мало того, что в атаке коллектив из Аризоны не играет на свой потенциал, так ещё и в оборонительных порядках решето.

    Травмированные игроки: Точно не примет участие в предстоящем поединке Ли. Также под вопросом участие в поединке Аллена.

    Общий тонус клуба: Если лидеры клуба не проснутся и в домашнем поединке, то рассчитывать на успех по серии будет практически нереально.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: По ка то, что все увидели от «Миннесоты» в двух первых поединках серии тянет на игру, близкую к идеальной.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: Таунс и Эдвардс закрывают максимально большое количество площадки и отрабатывают, как на своем, так и на чужом щите. Вся эта активность ожидаемо вылилась в две убедительные победы в Миннеаполисе.

    Травмированные игроки: Финч по-прежнему не может рассчитывать на Кларка, который травмировал ахилл.

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    Общий тонус клуба: С набравшим ход «Финиксом», да ещё и без своих лидеров, будет очень тяжело рассчитывать на успех, поэтому вероятность победы гостей крайне низка.

    Статистика для ставок

    • У «Финикса» шесть последних победных матчей против «Миннесоты» на своем паркете

    • Три из четырех последних поединков между этими клубами оказывались «низовыми»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Финикса» дают коэффициент 1.57, а на победу «Миннесоты» — 2.52.

    Прогноз: Нет уверенности, что такой «Финикс» может претендовать хотя бы на одну победу в серии.

    Альтернативный прогноз: Игра порадует большим количество набранных очков с двух сторон.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.52.

    Альтернативная ставка: ТБ 211 с коэффициентом 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Финикс» — «Миннесота» с коэффициентом 2.52. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на баскетбол. «Финикс» сможет сократить отставание в серии?
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