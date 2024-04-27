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    В Аугсбурге будут забивать

    «Аугсбург» — «Вердер». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 апреля 2024 года

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    «Вердер»
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вердер». Начало игры — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2024 года
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма продуктивно. На текущий момент «Аугсбург» находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аугсбург» на 6 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. Так что математические шансы попасть в еврокубки еще имеются.

    Аугсбург — Вердер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Аугсбург» уступил «Айнтрахту» со счетом 1:3.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Зато до последней неудачи «Аугсбург» переиграл «Унион» (2:0). Однако проблемы в обороне у команды имеются — 49 пропущенных мячей.

    Не сыграют: Роберт Гумми, Фредрик Йенсен, Элвис Рексбечай, Яго — травмированы.

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    Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на попадание в топ-6 еще есть, да и оппонент не столь стабилен.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы уже, по сути, доигрывают сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 9 раз в 30 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 50 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вердер» переиграл сильный «Штутгарт» (2:1).

    В пяти последних матчах бременцы победили всего лишь однажды. В этих поединках «Вердер» забил 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. Так что бременцам еще рано полностью расслабляться.

    Не сыграют: Скелли Алверо, Иржи Павленка — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» выглядит крайне неубедительно. Последняя виктория стала первой за 2 месяца.

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    В кадровом плане у команды также не все ладно. Вот только бременцы явно постараются обеспечить себе спокойную жизнь.

    До победы над швабами команда уступила новоиспеченному чемпиону «Байеру». В воротах «бременских музыкантов» побывало 5 безответных мячей.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вердер» в первом круге уже обыгрывал «Аугсбург» (2:0).

    Статистика для ставок

    • «Вердер» до минувшего тура не побеждал 2 месяца

    • «Аугсбург» на 6 очков отстает от зоны еврокубков

    • В матче первого круга «Вердер» выиграл со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.48.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

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    Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Вердер» с коэффициентом 2.48. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. В Аугсбурге будут забивать
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