«Аугсбург»
Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма продуктивно. На текущий момент «Аугсбург» находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Аугсбург» на 6 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. Так что математические шансы попасть в еврокубки еще имеются.
Аугсбург — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Аугсбург» уступил «Айнтрахту» со счетом 1:3.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Зато до последней неудачи «Аугсбург» переиграл «Унион» (2:0). Однако проблемы в обороне у команды имеются — 49 пропущенных мячей.
Не сыграют: Роберт Гумми, Фредрик Йенсен, Элвис Рексбечай, Яго — травмированы.
Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на попадание в топ-6 еще есть, да и оппонент не столь стабилен.
«Вердер»
Турнирное положение: Бременцы уже, по сути, доигрывают сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
Команда выиграла всего лишь 9 раз в 30 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 50 раз.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вердер» переиграл сильный «Штутгарт» (2:1).
В пяти последних матчах бременцы победили всего лишь однажды. В этих поединках «Вердер» забил 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. Так что бременцам еще рано полностью расслабляться.
Не сыграют: Скелли Алверо, Иржи Павленка — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» выглядит крайне неубедительно. Последняя виктория стала первой за 2 месяца.
В кадровом плане у команды также не все ладно. Вот только бременцы явно постараются обеспечить себе спокойную жизнь.
До победы над швабами команда уступила новоиспеченному чемпиону «Байеру». В воротах «бременских музыкантов» побывало 5 безответных мячей.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вердер» в первом круге уже обыгрывал «Аугсбург» (2:0).
Статистика для ставок
- «Вердер» до минувшего тура не побеждал 2 месяца
- «Аугсбург» на 6 очков отстает от зоны еврокубков
- В матче первого круга «Вердер» выиграл со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.
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- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.
Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.48.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38