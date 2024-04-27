27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вердер». Начало игры — в 16:30 мск. «Аугсбург» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается весьма продуктивно. На текущий момент «Аугсбург» находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» на 6 очков отстает от еврокубковой 6 позиции. Так что математические шансы попасть в еврокубки еще имеются.

Аугсбург — Вердер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.804.204.10Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Аугсбург» уступил «Айнтрахту» со счетом 1:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аугсбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Зато до последней неудачи «Аугсбург» переиграл «Унион» (2:0). Однако проблемы в обороне у команды имеются — 49 пропущенных мячей.

Не сыграют: Роберт Гумми, Фредрик Йенсен, Элвис Рексбечай, Яго — травмированы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: Команда считается колючей, и нередко обыгрывает более сильных оппонентов. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на попадание в топ-6 еще есть, да и оппонент не столь стабилен.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы уже, по сути, доигрывают сезон. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 9 раз в 30 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 50 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вердер» переиграл сильный «Штутгарт» (2:1).

В пяти последних матчах бременцы победили всего лишь однажды. В этих поединках «Вердер» забил 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Отрыв от опасной зоны составляет 7 очков. Так что бременцам еще рано полностью расслабляться.

Не сыграют: Скелли Алверо, Иржи Павленка — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вердер» выглядит крайне неубедительно. Последняя виктория стала первой за 2 месяца.

В кадровом плане у команды также не все ладно. Вот только бременцы явно постараются обеспечить себе спокойную жизнь.

До победы над швабами команда уступила новоиспеченному чемпиону «Байеру». В воротах «бременских музыкантов» побывало 5 безответных мячей.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вердер» в первом круге уже обыгрывал «Аугсбург» (2:0).

Статистика для ставок

«Вердер» до минувшего тура не побеждал 2 месяца

«Аугсбург» на 6 очков отстает от зоны еврокубков

В матче первого круга «Вердер» выиграл со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 4.16, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.34.

Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38