27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается достаточно продуктивно. На текущий момент «Фрайбург» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Фрайбург» на 5 очков отстает от топ-6. Так что математические шансы попасть в еврокубки у команды еще имеются.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Фрайбург» расписал мировую с «Майнцем» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Зато до последней ничьей «Фрайбург» переиграл «Дармштадт» (1:0). Однако проблемы в обороне у команды заметны: 53 пропущенных мяча в 30 матчах.

Не сыграют: Маттиас Гинтер, Ноа Вайсхаупт, Филипп Линхарт — травмированы. Лукас Кублер — дисквалифицирован.

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Состояние команды: Проблем в игре «Фрайбурга» вагон и тележка. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Фрайбург» выиграл 4 раза при 1 коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на попадание в топ-6 еще есть, плюс «волки» нынче выглядят не столь уверенно.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

Команда выиграла всего лишь 8 раз в 30 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 50 раз.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вольфсбург» с минимальным счетом одолел «Бохум».

В пяти последних матчах «волки» победили 2 раза при 3 поражениях. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей при 9 пропущенных.

Отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 4 очка. Так что «волкам» нужно срочно набирать очки.

Не сыграют: Кен Кастельс — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вольфсбург» выступает нестабильно. До последней виктории команда проиграла дважды подряд.

В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и потенциально «волки» уж точно способны прибавить.

До победы над «Бохумом» команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:3). А еще чуть раньше «Вольфсбург» пал под натиском «жеребят» (1:3).

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вольфсбург» еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» до минувшего тура проиграл дважды кряду

«Фрайбург» на 5 очков отстает от зоны еврокубков

В матче первого круга «Фрайбург» выиграл со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.18.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

Прогноз: «Волки» в последних матчах явно не блещут игрой и результатами.

«Фрайбург» еще сражается за попадание в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15