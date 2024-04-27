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    Сумеет ли «Фрайбург» обуздать «волков»?

    «Фрайбург» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 апреля 2024 года

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    «Фрайбург»
    27 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Вольфсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Апреля 2024 года
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    «Фрайбург»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается достаточно продуктивно. На текущий момент «Фрайбург» пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фрайбург» на 5 очков отстает от топ-6. Так что математические шансы попасть в еврокубки у команды еще имеются.

    Фрайбург — Вольфсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один балл. «Фрайбург» расписал мировую с «Майнцем» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Зато до последней ничьей «Фрайбург» переиграл «Дармштадт» (1:0). Однако проблемы в обороне у команды заметны: 53 пропущенных мяча в 30 матчах.

    Не сыграют: Маттиас Гинтер, Ноа Вайсхаупт, Филипп Линхарт — травмированы. Лукас Кублер — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: Проблем в игре «Фрайбурга» вагон и тележка. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи против «Вольфсбурга» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Фрайбург» выиграл 4 раза при 1 коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на попадание в топ-6 еще есть, плюс «волки» нынче выглядят не столь уверенно.

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Волки» еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 8 раз в 30 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 50 раз.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вольфсбург» с минимальным счетом одолел «Бохум».

    В пяти последних матчах «волки» победили 2 раза при 3 поражениях. В этих поединках «Вольфсбург» забил 5 мячей при 9 пропущенных.

    Отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 4 очка. Так что «волкам» нужно срочно набирать очки.

    Не сыграют: Кен Кастельс — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Вольфсбург» выступает нестабильно. До последней виктории команда проиграла дважды подряд.

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    В кадровом плане у команды практически полная идиллия. Да и потенциально «волки» уж точно способны прибавить.

    До победы над «Бохумом» команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:3). А еще чуть раньше «Вольфсбург» пал под натиском «жеребят» (1:3).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Вольфсбург» еще не обеспечил себе спокойную жизнь.

    Статистика для ставок

    • «Вольфсбург» до минувшего тура проиграл дважды кряду

    • «Фрайбург» на 5 очков отстает от зоны еврокубков

    • В матче первого круга «Фрайбург» выиграл со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.18.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 2.05.

    Прогноз: «Волки» в последних матчах явно не блещут игрой и результатами.

    «Фрайбург» еще сражается за попадание в еврокубки, и наверняка будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.32. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Фрайбург» обуздать «волков»?
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