Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории считает себя лучше, нежелив своей пиковой форме.

«В боксе скорость убивает довольно быстро. Думаю, у меня навыки получше, чем у пикового Макгрегора. Я могу противостоять левше, ортодоксу и у меня очень хорошая защита. Я лучший ударник в ММА. Конор был в расцвете сил, когда нокаутировал Жозе Альдо в полулегком весе. Если я поднялся бы в эту категорию, то все равно был бы немного легче него, но я выше и быстрее. Думаю, что это был бы очень конкурентный бой в те дни, когда он дрался в этом весе»

Конор Макгрегор ранее был двойным чемпионом UFC. Первый титул он завоевал в полулегком весе. Далее ирландец поднялся в легкий дивизион и взял второй пояс, нокаутировав Эдди Альвареса.