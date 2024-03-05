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    • Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора
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    Шон О’Мэлли: Мои навыки лучше, чем у пикового Макгрегора

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Конор Макгрегор
    Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О’Мэлли считает себя лучше, нежели Конор Макгрегор в своей пиковой форме.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «В боксе скорость убивает довольно быстро. Думаю, у меня навыки получше, чем у пикового Макгрегора. Я могу противостоять левше, ортодоксу и у меня очень хорошая защита. Я лучший ударник в ММА. Конор был в расцвете сил, когда нокаутировал Жозе Альдо в полулегком весе. Если я поднялся бы в эту категорию, то все равно был бы немного легче него, но я выше и быстрее. Думаю, что это был бы очень конкурентный бой в те дни, когда он дрался в этом весе»

    Конор Макгрегор ранее был двойным чемпионом UFC. Первый титул он завоевал в полулегком весе. Далее ирландец поднялся в легкий дивизион и взял второй пояс, нокаутировав Эдди Альвареса.

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