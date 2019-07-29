«Спартак» согласился продать Фернандо в Китай

Китайскийпредложил15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника

По информации «Спорт-Экспресс», красно-белые согласились с такими условиями. В ближайшее время хавбек уедет в Китай — трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля.

Самого бразильца привлекло серьезное повышение зарплаты — вместо 2,8 миллиона евро в год он станет зарабатывать 4,5 миллиона.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернандо у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба.

Футболист провел за «Спартак» 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач. 0