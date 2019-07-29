ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомТрансферный дайджест. 23-29 июля
  • 23:15
    • Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»
  • 22:32
    • «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»
  • 22:15
    • «Спартак» согласился продать Фернандо в Китай
  • 21:58
    • Гол Кьяртанссона принес «Рубину» победу над «Ахматом»
  • 20:35
    • «Валенсия» может остаться без главного тренера
    Все новости спорта

    «Спартак» согласился продать Фернандо в Китай

    Спартак РПЛ Футбол России Бэйцзин Гоань Китай. Суперлига Футбол Китая Трансферы Календарь РПЛ
    Китайский «Бейцзин Гоань» предложил «Спартаку» 15 миллионов евро за приобретение 27-летнего полузащитника Фернандо.

    Фернандо
    Фернандо

    По информации «Спорт-Экспресс», красно-белые согласились с такими условиями. В ближайшее время хавбек уедет в Китай — трансферная кампания там, согласно данным ФИФА, завершится 31 июля.

    Самого бразильца привлекло серьезное повышение зарплаты — вместо 2,8 миллиона евро в год он станет зарабатывать 4,5 миллиона.

    В июле 2016 года москвичи выкупили Фернандо у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба.

    Футболист провел за «Спартак» 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладины
  • 27/07/2019 в 23:19
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — ПСВ
  • 1.70
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Создаст ли «Линкольн» проблемы «Арарату»?
  • «Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Судува» снова разгромит чемпиона Сан-Марино
  • «Судува» — «Тре Пенне». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Дюделанж» и «Шкендия» снова порадуют результативной игрой
  • «Дюделанж» — «Шкендия». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Локомотив» Футбол Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповторуРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Локомотивом» 01:110
  • 16:02
    • «Интер» рассматривает вариант с приобретением Кавани
  • 15:49
    • Малком может оказаться в «Зените» уже этим летом
  • 14:25
    • «Ман Сити» готов купит Оярсабаля за 75 млн евро
    Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ Футбол «Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очкиСМИ — о победе «Зенита» над «Оренбургом» Вчера в 19:000
  • Экспресс дня

  • Создаст ли «Рубин» серию без поражений?
  • 4.14
    •
  • 23:49
    • Широков: «Тамбов» мог забить «Спартаку» 3-4 гола
  • 23:26
    • Докампо: Хорошо, что наши запасные усиливают игру
  • 22:55
    • Аршавин: Мы хотим, чтобы «Краснодар» и в Европе заявил о себе
    Олег Кононов Футбол Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладиныСМИ — о поражении «Спартака» от «Тамбова» в Саранске 27/07/2019 в 23:190
  • 14:14
    • Садион Мане вложил 250 тысяч фунтов в строительство школы в родной деревне
  • 13:51
    • Два матча Лиги Европы рассудят российские арбитры
  • 13:34
    • Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч «Нефтчи» — «Арсенал»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие