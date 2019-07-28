«Тюмень» обыграла «Челябинск» и вышла в 1/64 финала Кубка

В выездном матче 1/128 финала Кубка Россиив дополнительное время обыграла— 1:0.

Единственный гол на счету полузащитника Артура Газданова, отличившегося на 121-й минуте.

Барнаульское «Динамо» на своем поле обыграло «Новосибирск» — 2:1. Все голы в этой встрече были забиты в дополнительное время.

«Зоркий» в гостях разгромил «Долгопрудный» — встреча завершилась со счетом 4:0. В параллельной встрече «Арарат» дома был сильнее «Коломны» — 1:0.

Ульяновская «Волга» одержала домашнюю победу над «Химиком» (6:1), а иркутский «Зенит» на своем поле уступил «Чите» (0:2).

Напомним, что клубы РПЛ начнут выступление в турнире со стадии 1/16 финала.

Действующим победителем турнира является «Локомотив». 0