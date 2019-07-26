Парфенов: Не хватило «Уралу» души в первом тайме

Главный тренер «Урала»прокомментировал поражение от(0:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Первый тайм провальный. Не хватило нам души в первом тайме — то, что было у "Динамо", во втором тайме вернулись, но было уже 0:2.

Что не получалось? Медленное движение мяча, не было страсти, агрессии — то, о чем просили. Это и сыграло роль в первом тайме.

Не давила ли турнирная таблица? Это как раз вопрос про первый тайм. Медные трубы — это тоже испытание. Это урок для нас, надо сделать выводы, все в наших руках.

По индивидуальным моментам мы уже поговорили. Не люблю выделять кого-то, это дело раздевалки. Что скажу о Чернове? Ничего», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0