Названы сроки проведения клубного ЧМ-2019

Футболисты «Ливерпуля»
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Участие в этом турнире примут английский «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», катарский «Аль-Садд» и «Йеген Спорт» из Новой Каледонии.
Два оставшихся места займут победители Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации нынешнего сезона.
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны.
Напомним, что последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ. 0