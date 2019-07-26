Названы сроки проведения клубного ЧМ-2019

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, сообщает пресс-служба ФИФА.

Участие в этом турнире примут английский «Ливерпуль», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», катарский «Аль-Садд» и «Йеген Спорт» из Новой Каледонии.

Два оставшихся места займут победители Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации нынешнего сезона.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года, в нем принимают участие сильнейшие клубы каждой из шести континентальных конфедераций и лучший клуб принимающей турнир страны.

Напомним, что последние два года клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ. 0