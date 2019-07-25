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    УЕФА скрывал проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей

    УЕФА Между тем Скандалы Футбол Франции ПСЖ
    УЕФА скрыл проблемы ПСЖ, которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй, сообщает New York Times.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    У источника оказались документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении покупок парижским клубом летом 2017 года Неймара у «Барселоны» и Килиана Мбаппе у «Монако».

    На основании имеющихся данных было сделано предположение, что главная футбольная организация в Европе содействовала тому, чтобы ПСЖ не понес наказание за огромные траты в одно трансферное окно.

    Напомним, за Мбаппе парижане заплатили 180 миллионов евро, а за Неймара — 222 миллиона.

    Защита ПСЖ в 2017 году базировалась на том, что все трансферы были возможны благодаря щедрым спонсорским контрактом с катарскими компаниями. При этом они принадлежат фактически тем же хозяевам, что и «Пари-Сен-Жермен». 0

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