УЕФА скрывал проблемы ПСЖ с финансовым фейр-плей

скрыл проблемы, которые имелись у клуба в 2017 году из-за правил финансового фейр-плэй, сообщает New York Times.

У источника оказались документы о расследовании, которое проводил УЕФА в отношении покупок парижским клубом летом 2017 года Неймара у «Барселоны» и Килиана Мбаппе у «Монако».

На основании имеющихся данных было сделано предположение, что главная футбольная организация в Европе содействовала тому, чтобы ПСЖ не понес наказание за огромные траты в одно трансферное окно.

Напомним, за Мбаппе парижане заплатили 180 миллионов евро, а за Неймара — 222 миллиона.

Защита ПСЖ в 2017 году базировалась на том, что все трансферы были возможны благодаря щедрым спонсорским контрактом с катарскими компаниями. При этом они принадлежат фактически тем же хозяевам, что и «Пари-Сен-Жермен». 0