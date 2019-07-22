Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попасться

Бывший главный тренердал свой комментарий по поводу результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что— самый сложный соперник, который мог попасться на этой стадии, пишет Sports24

«Если я скажу, что шансов нет, то это будет неправильно, шансы есть всегда. Но данный жребий — это худшее, что могло попасться, потому что "Порту" — самая сильная команда из тех, которые были в жеребьевке»

Шалимов также отметил, что в каком бы состоянии не был «Порту», «Краснодару» все равно будет нелегко. Однако он считает, что в любом случае необходимо выходить на поле и показывать свой футбол, чтобы отстоять право на дальнейшее участие в самом престижном турнире Европы. 0