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    Игорь Шалимов: Данный жребий — это худшее, что могло попасться

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал свой комментарий по поводу результатов жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Он считает, что «Порту» — самый сложный соперник, который мог попасться на этой стадии, пишет Sports24.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    «Если я скажу, что шансов нет, то это будет неправильно, шансы есть всегда. Но данный жребий — это худшее, что могло попасться, потому что "Порту" — самая сильная команда из тех, которые были в жеребьевке»

    Шалимов также отметил, что в каком бы состоянии не был «Порту», «Краснодару» все равно будет нелегко. Однако он считает, что в любом случае необходимо выходить на поле и показывать свой футбол, чтобы отстоять право на дальнейшее участие в самом престижном турнире Европы. 0

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