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    Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов

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    Сегодня в Швейцарии, в городе Ньон, состоялась жеребьевка на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020. Таким образом, был определен соперник «Краснодара», сообщает «Чемпионат».

    Футболисты «Краснодара»
    Футболисты «Краснодара»

    Изначально «горожане» попали на киевское «Динамо», но по ряду причин УЕФА все еще разводит российские и украинские клубы по разным группам и матчам. Вследствие этого «черно-зеленые» получили нового соперника. На месте «Динамо» оказался «Порту». В свою очередь киевляне встретятся с «Брюгге».

    Отмечается, что первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 6 и 7 августа. 13 августа команды-участницы проведут ответные поединки.

    В случае поражения «Краснодар» автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы. 0

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