Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов

Сегодня в Швейцарии, в городе Ньон, состоялась жеребьевка на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020. Таким образом, был определен соперник, сообщает « Чемпионат ».

Изначально «горожане» попали на киевское «Динамо», но по ряду причин УЕФА все еще разводит российские и украинские клубы по разным группам и матчам. Вследствие этого «черно-зеленые» получили нового соперника. На месте «Динамо» оказался «Порту». В свою очередь киевляне встретятся с «Брюгге».

Отмечается, что первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 6 и 7 августа. 13 августа команды-участницы проведут ответные поединки.

В случае поражения «Краснодар» автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы. 0