Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов

Футболисты «Краснодара»
«Краснодар»
Изначально «горожане» попали на киевское «Динамо», но по ряду причин УЕФА все еще разводит российские и украинские клубы по разным группам и матчам. Вследствие этого «черно-зеленые» получили нового соперника. На месте «Динамо» оказался «Порту». В свою очередь киевляне встретятся с «Брюгге».
Отмечается, что первые матчи третьего квалификационного раунда ЛЧ состоятся 6 и 7 августа. 13 августа команды-участницы проведут ответные поединки.
В случае поражения «Краснодар» автоматически попадет в групповой этап Лиги Европы. 0